В Москве девушке отказались печатать изображение певца Меладзе на подушке

Московская компания, продающая товары с оригинальными принтами, отказалась печатать изображение сбежавшего из России певца Валерия Меладзе на подушке. Сотрудники заявили, что делать это им запрещено.
Об инциденте изданию «Газета.Ru» сообщила клиентка организации. Она хотела подарить сувенир подруге-фанатке исполнителя. Девушка сделала подушку в онлайн-конструкторе и заказала продукт. Затем ей перезвонили и сообщили, что им запрещено печатать материалы с Меладзе.
«Мой заказ отменили, предложив оформить другую подушку с измененным рисунком», — отметила она.
Сам музыкант негативно высказывался против спецоперации на Донбассе. После этого исполнитель столкнулся с отменой концертов в нескольких городах России. В беседе с ФАН актер Вадим Степанцов удивился тому, что это произошло только сейчас.