Правительство Украины утвердило создание штаба по подготовке жилых и энергетических объектов к зиме

Кабинет министров Украины в ходе заседания принял решение о создании штаба для подготовки объектов энергетической инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства к зиме. Об этом сообщил глава правительства страны Денис Шмыгаль.
Соответствующий пост появился в Telegram-канале политика. Он подчеркнул, что в государстве продолжается интенсивный ремонт поврежденных электрических сетей.
«Сегодня утвердили план подготовки к осенне-зимнему периоду», — написал премьер-министр.
Шмыгаль добавил, что с этой целью Киев запасается ремонтным оборудованием и накапливает помощь зарубежных стран.
До этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган высказался о продлении зерновой сделки. Как он рассказал, достичь договоренностей по черноморской инициативе удалось благодаря его «особым отношениям» с российским лидером Владимиром Путиным.