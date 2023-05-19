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Правительство Украины утвердило создание штаба по подготовке жилых и энергетических объектов к зиме

Политика
Правительство Украины утвердило создание штаба по подготовке жилых и энергетических объектов к зиме

Кабинет министров Украины в ходе заседания принял решение о создании штаба для подготовки объектов энергетической инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства к зиме. Об этом сообщил глава правительства страны Денис Шмыгаль.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале политика. Он подчеркнул, что в государстве продолжается интенсивный ремонт поврежденных электрических сетей.

«Сегодня утвердили план подготовки к осенне-зимнему периоду», — написал премьер-министр.

Шмыгаль добавил, что с этой целью Киев запасается ремонтным оборудованием и накапливает помощь зарубежных стран.

До этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган высказался о продлении зерновой сделки. Как он рассказал, достичь договоренностей по черноморской инициативе удалось благодаря его «особым отношениям» с российским лидером Владимиром Путиным.
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