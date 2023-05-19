Фармакологи начнут производство инновационного препарата для профилактики ВИЧ в ЮАР

Претория, 19 мая. Фармакологическая компания Cipla начнет производство инновационного и недорого препарата для профилактики ВИЧ и СПИД на территории ЮАР.
Непатентованная версия средства, каботегравир длительного действия (CAB-LA) будет изготовляться на заводах в Бенони, недалеко от Йоханнесбурга. Цена инъекции будет доступна гражданам с низким уровнем дохода.
Эксперты установили, что препарат гораздо эффективнее, чем таблетки для профилактики вируса, которые доступны бесплатно в ЮАР и других африканских странах. Один укол позволит на два месяца практически исключить риски заражения.
Ранее чиновники из Министерства здравоохранения Зимбабве заявили о начале реализации программ, которые направлены на борьбу с ВИЧ, СПИД и сифилисом. По их словам, результат будет виден через несколько лет.
Позднее власти ЦАР совместно с международными партнерами разработали ряд рекомендаций по противодействию вирусу иммунодефицита человека. Президент республики Фостен-Арканжа Туадера заявил о готовности Национального комитета по борьбе со СПИДом приложить все усилия для противостояния инфекционному заболеванию.