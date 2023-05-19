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Замглавы МИД Рябков заявил о готовности России к диалогу с США

Политика
Замглавы МИД Рябков заявил о готовности России к диалогу с США

Россия готова вести диалог с США, однако не поступится своими интересами. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Дипломат указал, что Россию объявили в качестве острой угрозы. Китай в свою очередь стал для США и их союзников стратегическим соперником.

«Это отражение неотменимой в США веры в собственную исключительность. Мы готовы к диалогу, если и когда они дозреют, но своими интересами не поступимся, мы их надежно обеспечим», — сказал Рябков.

Ранее Рябков прокомментировал выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Он указал, что это ни как не скажется на европейской безопасности.
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