Замглавы МИД Рябков заявил о готовности России к диалогу с США

Россия готова вести диалог с США, однако не поступится своими интересами. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Дипломат указал, что Россию объявили в качестве острой угрозы. Китай в свою очередь стал для США и их союзников стратегическим соперником.
«Это отражение неотменимой в США веры в собственную исключительность. Мы готовы к диалогу, если и когда они дозреют, но своими интересами не поступимся, мы их надежно обеспечим», — сказал Рябков.
Ранее Рябков прокомментировал выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Он указал, что это ни как не скажется на европейской безопасности.