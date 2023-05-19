МВД объявило в розыск прокурора МУС в Гааге, выдавшего ордер на арест Путина

Прокурор международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Ахмад Хан, который выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, объявлен в розыск МВД РФ.
Соответствующая информация появилась в базе ведомства. На портале также есть графа «основание для розыска». В ней подчеркивается, что российские правоохранительные органы разыскивают Хана по уголовной статье.
Следственный комитет России (СКР) вскоре объявит в розыск судей МУС за выдачу ордера на арест президента РФ. Об этом ранее сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.