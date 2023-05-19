Президент России Путин предложил «политэмигрантам» в Праге продолжать пить пиво

Президент России Владимир Путин высказался о так называемых «политэмигрантах», находящихся в Праге.
Российский лидер указал, что им платят достаточно денег за свою деятельность. По мнению Путина, им должно хватать на пиво. Глава государства призвал их и дальше употреблять этот алкогольный напиток.
«В нем большой набор женских половых гормонов, пусть собирающиеся там мужчины злоупотребляют эти легким алкогольным напитком», — сообщил он.
Владимир Путин ранее заявил, что суверенитет России зависит от ее самодостаточности, которая должна проявляться во всех сферах.