Донбасские писатели обсудили вопросы книгоиздания и продвижения патриотической прозы в медиацентре «Патриот»

В медиацентре «Патриот» прошла пресс-конференция, посвященная вопросам, связанным с патриотической литературой и ее продвижением в России. По словам писателей Игоря Лысого и Людмилы Гонтаревой, ситуация с издательским делом в Донецке и Луганске пока очень непростая. Литературные произведения приходится печатать за счет автора. Финансы на издание больших тиражей, конечно, есть не у всех, поэтому рукописи нередко так и остаются «в столе».