Донбасские писатели обсудили вопросы книгоиздания и продвижения патриотической прозы в медиацентре «Патриот»

В медиацентре «Патриот» прошла пресс-конференция, посвященная вопросам, связанным с патриотической литературой и ее продвижением в России. По словам писателей Игоря Лысого и Людмилы Гонтаревой, ситуация с издательским делом в Донецке и Луганске пока очень непростая. Литературные произведения приходится печатать за счет автора. Финансы на издание больших тиражей, конечно, есть не у всех, поэтому рукописи нередко так и остаются «в столе».
Связано это и с политикой государства, считает член Союза писателей России Андрей Антонов. По его словам, сейчас полки российских магазинов, в основном, заняты иностранной литературой, однако ситуация постепенно меняется.
«Мне все-таки кажется, что постепенно идет сдвиг в нашей стране в сторону патриотизма и в сторону понимания того, что свою страну надо отстаивать», — отметил Антонов.
Однако поддержка донбасских писателей, освещающих современную историю нашей страны, все еще не осуществляется должным образом. По словам Андрея Антонова, государству необходимо прилагать больше усилий, чтобы информировать общественность о патриотических писателях.
«Не менее важно, конечно, чтобы был произведен определенный крен наших книгоиздателей в сторону патриотизма. Вот это вот англо-саксонское и западное влияние на наших книгоиздателей должно уменьшаться и уменьшаться. В этом большая задача государства, изменить как раз политику книгоиздания в нашей стране. Больше должно печататься наших литераторов патриотически настроенных, и читатели должны информироваться об этой литературе», — добавил Антонов.