Спасатели нашли в Волге тело музыканта и друга лидера Cream Soda

Компания молодых людей 20 марта провалилась под лед Волги в селе Диево-Городище Ярославской области. Правоохранители опознали 28-летнего музыканта, который в роковую ночь гулял вместе с основателем группы Cream Soda Димой Новой (Дмитрий Свиргунов) и его приятелями.