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Спасатели нашли в Волге тело музыканта и друга лидера Cream Soda

Происшествия
Спасатели нашли в Волге тело музыканта и друга лидера Cream Soda

Тело музыканта Аристарха Ухтомского нашли спустя два месяца после трагедии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Компания молодых людей 20 марта провалилась под лед Волги в селе Диево-Городище Ярославской области. Правоохранители опознали 28-летнего музыканта, который в роковую ночь гулял вместе с основателем группы Cream Soda Димой Новой (Дмитрий Свиргунов) и его приятелями.

Тело Ухтомского нашли в 34 километрах от места происшествия. Его течением унесло в соседний регион.

Ранее в Ленинградской области отдыхающие спасли упавшего в карьер двухлетнего малыша. Он чуть не утонул из-за недосмотра родителей.
Дмитрий Свиргунов Cream Soda аристарх ухтомский
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