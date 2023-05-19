Спасатели нашли в Волге тело музыканта и друга лидера Cream Soda

Тело музыканта Аристарха Ухтомского нашли спустя два месяца после трагедии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Компания молодых людей 20 марта провалилась под лед Волги в селе Диево-Городище Ярославской области. Правоохранители опознали 28-летнего музыканта, который в роковую ночь гулял вместе с основателем группы Cream Soda Димой Новой (Дмитрий Свиргунов) и его приятелями.
Тело Ухтомского нашли в 34 километрах от места происшествия. Его течением унесло в соседний регион.
Ранее в Ленинградской области отдыхающие спасли упавшего в карьер двухлетнего малыша. Он чуть не утонул из-за недосмотра родителей.