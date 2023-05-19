Режиссер Маршалл вступился за темнокожую актрису из фильма Disney «Русалочка»

Актрису Холли Бэйли выбрали на главную роль в ремейке «Русалочки» из-за голоса, а не цвета кожи. Об этом сообщил режиссер Роб Маршалл. Ее кинодел заметил после выступления на «Грэмми».
В комментарии для портала Deadline он заявил, что команда просто хотела «найти лучшую Ариэль». Она не ставила своей целью поиски «цветной женщины».
«Мне показалось, что она просто неземная и не от мира сего», — описал он свои впечатления от актрисы.
Режиссер также заявил, что во время исполнения девушкой песни «Part of Your World» от переполняющих его эмоций он не смог сдержать слезы. По мнению Маршалла, в исполнительнице главной роли «есть естественная глубина».
Ранее пользователей Rotten Tomatoes возмутил документальный фильм о царице Клеопатре. Роль египетской правительницы получила темнокожая актриса. Это вызвало негатив у зрителей, так как противоречит истории.