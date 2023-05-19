Сбербанк ожидает, что юань до конца года потеснит доллар в международных платежах

Юань до конца текущего года может потеснить доллар в структуре валютных платежей в РФ. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Он выразил уверенность, что юань может занять первое место на российском рынке международных платежей. Ведяхин подчеркнул, что объем транзакций в юанях с начала 2022 года до середины 2023 значительно вырос.
«У юаня сейчас самый большой рост. Я думаю, что он в ближайшее время займет действительно самое первое место. Думаю, до конца года это может случиться», — сказал он.
Аналитики Сбербанка сообщили о рекордной прибыли финансовой организации за первый квартал текущего года. Согласно отчету, банк заработал 357,2 миллиарда рублей.