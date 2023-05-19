В Минтруде заявили, что к 2030 году экономике России потребуется еще 2,5 млн работников

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что российской экономике к 2030 году потребуются более 2,5 миллионов работников.
Котяков отметил, что Россия за последние четыре года привлекла порядка 1,5 миллиона работников. Приоритетные сферы деятельности страны в ближайшие пять лет потребуют еще порядка миллиона специалистов. В результате растущего спроса на рабочую силу формируется рынок труда соискателей и повышается потенциал для роста занятости молодежи.
В Минтруде оценили количество выпускаемых ВУЗами специалистов в России. Ежегодно это число достигает примерно 1,4 миллиона человек. Именно поэтому власти хотят сформировать единую общероссийскую базу предложений о целевом обучении, с помощью которой студенты смогут откликаться на вакантные места для стажировки, а работодатели — предлагать практику для успешных соискателей со всей страны.
Ранее сообщалось, что Сенат штата Айова США выдвинул законопроект, который отменит многие ограничения на детский труд.