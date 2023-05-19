В Минтруде заявили, что к 2030 году экономике России потребуется еще 2,5 млн работников

В Минтруде оценили количество выпускаемых ВУЗами специалистов в России. Ежегодно это число достигает примерно 1,4 миллиона человек. Именно поэтому власти хотят сформировать единую общероссийскую базу предложений о целевом обучении, с помощью которой студенты смогут откликаться на вакантные места для стажировки, а работодатели — предлагать практику для успешных соискателей со всей страны.