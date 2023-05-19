Танцовщица Анастасия Волочкова упала, пытаясь сделать шпагат

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова опубликовала в сети кадры, на которых она, находясь в ресторане, пытается показать свой излюбленный вертикальный шпагат, используя стул в качестве опоры.
Как сообщает сетевое издание «Вечерний курьер», поклонники таланта 47-летней танцовщицы знают, что такую растяжку дама готова показывать при всяком удобном случае. Но на сей раз вестибулярный аппарат женщины не справился с задачей, и Волочкова потеряла равновесие. В ходе выполнения упражнения дама оказалась на полу, но с юмором отреагировала на свой неудачный трюк.
Теперь многие почитатели творчества Анастасии теряются в догадках, что же могло стать причиной столь неожиданного падения со стула. Пользователи пишут слова поддержки звезде и строят различные предположения.