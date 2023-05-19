Танцовщица Анастасия Волочкова упала, пытаясь сделать шпагат

Как сообщает сетевое издание «Вечерний курьер», поклонники таланта 47-летней танцовщицы знают, что такую растяжку дама готова показывать при всяком удобном случае. Но на сей раз вестибулярный аппарат женщины не справился с задачей, и Волочкова потеряла равновесие. В ходе выполнения упражнения дама оказалась на полу, но с юмором отреагировала на свой неудачный трюк.