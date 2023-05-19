Экс-солист группы «На-На» Левкин посвятил Бориса Корчевникова в пионеры в эфире телешоу

Телеведущий Борис Корчевников стал пионером в эфире своей передачи «Судьба Человека» на канале «Смотрим».
Гость программы — бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин — принял журналиста в организацию. Певец рассказал, что в советские времена являлся председателем Всесоюзного пионерского штаба.
Корчевников зачитал присягу пионера, а затем вместе с Левкиным исполнил гимн организации «Взвейтесь кострами, синие ночи». Артист сообщил телеведущему, что теперь тот может считать себя членом Всесоюзной пионерской организации.
Ранее президент России Владимир Путин предложил называть «пионерами» членов молодежной организации «Движение первых».