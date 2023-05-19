Россия наращивает производство ракет вопреки западным санкциям

Представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий признал неисчерпаемый потенциал российской оборонной промышленности.
По словам Скибицкого, приходится признать, что санкции коллективного Запада не смогли негативно повлиять на способность России производить все новые и новые смертоносные ракеты, которые без промаха утюжат стратегические военные объекты на территории Украины, сообщает Shraibikus News.
Особое огорчение Скибицкого вызывает тот факт, что новейшие российские ракеты эффективно преодолевают средства украинских ПВО, включая те западные системы, которые пытаются поставлять ВСУ страны НАТО.