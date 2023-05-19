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Нижний Новгород примет чемпионат России по прыжкам в фигурном катании

Спорт
Нижний Новгород примет чемпионат России по прыжкам в фигурном катании

Чемпионат России по прыжкам в фигурном катании, который пройдет с 1 по 4 декабря, в следующем сезоне будет организован в Нижнем Новгороде, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник.

Город проведения турнира стал известен после заседания исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в четверг. Однако уточняется, что чемпионат пройдет в Нижнем Новгороде, если дворец спорта будет отвечать требованиям телетрансляции.

Отмечается, что ФФККР утвердила календарь соревнований следующего сезона. Помимо этого источник уточняет, что если в Нижнем Новгороде не будут созданы условия проведения телетрансляции, то чемпионат перенесется в Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердило перекрестный формат проведения плес-офф с нового сезона 2023/24. Его проведение начнут со второго раунда чемпионата.
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