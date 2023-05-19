Минторг США запретил ввозить в Россию ряд телефонов и бытовой техники

США ввели запрет на ввоз в Россию ряда диктофонов, микрофонов, телефонов и бытовой техники. Об этом сообщает американское министерство торговли.
Всего в перечень внесли дополнительные 1224 позиции промышленных изделий. Теперь на их экспорт и реэкспорт в Россию и Белоруссию потребуется лицензия.
В список мер экспортного контроля также добавили инструменты и электроприборы, фотобумагу, строительные материалы, пассажирский транспорт, краски, ткани. Кроме того, ограничения коснулись оборудования для пищевой промышленности.
Ранее минторг США ввел экспортные ограничения против 70 связанных с Россией компаний. Американская сторона применила рестрикции против предприятий из разных стран, в том числе Киргизии и Армении.