Политолог Дудаков: все больше американцев ностальгируют по «эпохе Трампа»

По ее словам, в России проживает 130 тысяч грузин, и большинство из них имеет двойное гражданство. Поэтому, сказала посол, восстановление авиарейсов более выгодно «миллиону граждан России, которые хотят приехать в Грузию». В ответ член партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сказал, что «не знает, почему США не учреждают с Грузией прямое авиасообщение».