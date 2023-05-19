Политолог Дудаков: все больше американцев ностальгируют по «эпохе Трампа»

Как заявил накануне СМИ американский инвестор Джим Роджерс, власти США не станут объявлять дефолт, однако растущий госдолг не отменит серьезных экономических трудностей страны в будущем. По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, сегодня жизнь в Америке ухудшилась по многим показателям.
«Американские власти не собираются объявлять дефолт по своим долгам. Они не будут звонить всем банкам в мире и говорить: «Мы не будем платить вам». Они могут долго делать вид, будто собираются объявить дефолт, но они не станут этого делать», — заявил Роджерс.
Экономист добавил, что решение поднять потолок госдолга «лишь ухудшит ситуацию». Как пример, он привел кризис в Великобритании в 1976-м, когда МВФ экстренно выделял стране кредиты, чтобы спасти ее экономику.
«Я помню, как пришлось страдать всем в Великобритании, когда страна все глубже погружалась в долги. Британия была ужасным местом для жизни, и с Америкой происходит то же самое», — сказал он. При этом инвестор высказал уверенность, что сильнее всего из-за кризиса в будущем пострадает американская молодежь. «У молодежи США не будет столь же хорошей жизни, как у ее предшественников. Ряд других стран начнут вытеснять Америку с первого места. Я бы сказал, что это, вероятно, будет Китай», — указал экономист.
Как считает политолог-американист Малек Дудаков, повышение потолка госдолга — далеко не главная проблема, с которой сегодня сталкивается Америка.
«Сегодня уже 39% американских домохозяйств, то есть 90 миллионов человек, регулярно испытывают большие сложности с оплатой элементарных бытовых расходов. Их доля лишь немного сократилась с лета 2022 года, когда в стране бушевали инфляционный и бензиновый кризисы. Сейчас рост цен пошел на убыль, но после двух лет разгула инфляции многие американцы продолжают еле-еле сводить концы с концами, — отметил аналитик. — В отдельных городах, например, в Лос-Анджелесе, около половины населения не справляется с растущими расходами. А 25 миллионов американских семей вынуждены покупать в кредит самые простые вещи — от продуктов питания до бытовых товаров».
По словам эксперта, сегодня 40% американцев открыто признают, что они чувствовали себя «финансово намного лучше» в эпоху президентства Дональда Трампа.
«Сложная ситуация в экономике очень негативно сказывается на избирательных рейтингах Джо Байдена. И ситуация может еще сильнее ухудшиться к 2024 году, когда экономисты прогнозируют наступление полноценной рецессии в США, — указал он. — Поэтому жители Америки так остро воспринимают нынешний миграционный кризис, когда десятки тысяч нелегалов штурмуют границы США. Ведь на их размещение придется потратить огромные деньги, которые в другом случае пошли бы на поддержку самих американцев. При этом финансирование многих социальных программ, введенных в действие в период пандемии коронавируса, сегодня резко урезается, или их вовсе отменяют».
Аналитик напомнил — сторонники Дональда Трампа в конгрессе уже выставили на обсуждение конкретные статьи для будущего импичмента Джо Байдену.
«Его обвиняют в неспособности обеспечить базовую функцию государства — охрану собственных границ. Да, скорее всего, на деле никакого импичмента Байдену не случится, ведь представительство и влияние демократов в Конгрессе велико. Но республиканцы все равно продолжат агитировать за возвращение в «эпоху Трампа» — когда и экономика росла, и границы были на замке от мигрантов. Все больше американцев начинают ностальгировать по тем временам, допуская возможность возвращения Трампа в Белый дом. И это само по себе — крайне тревожный звонок для Байдена», — заключил Дудаков.
Напомним, как заявила 19 мая посол США в Грузии Келли Дегнан, «грузинский народ возмущен из-за восстановления прямого авиасообщения с Россией».
«Грузины хотят знать, какую цену они за это заплатят», — сказала Дегнан.
По ее словам, в России проживает 130 тысяч грузин, и большинство из них имеет двойное гражданство. Поэтому, сказала посол, восстановление авиарейсов более выгодно «миллиону граждан России, которые хотят приехать в Грузию». В ответ член партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сказал, что «не знает, почему США не учреждают с Грузией прямое авиасообщение».
«Есть вопрос: почему Америка не подписывает Соглашение о свободной торговле с Грузией, и не облегчает для грузин визовый режим?» — сказал он.
Кобахидзе заявил, что «реально в России проживает от 800 тысяч до миллиона соотечественников».