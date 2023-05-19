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Здание Республиканского центра крови получило повреждения при обстреле ВСУ Донецка

Происшествия
Здание Республиканского центра крови получило повреждения при обстреле ВСУ Донецка

Республиканский центр крови минздрава Донецкой Народной Республики получил повреждения в результате обстрела Ворошиловского района Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР при СЦКК.

Повреждения получило здание, находящееся на улице Розы Люксембург. Были зафиксированы разрушения по семи адресам в пешей доступности от центра крови.

По данным представительства ДНР, украинские военные вели огонь с позиций в районе населенного пункта Александрополь. Использовалась артиллерия «натовского» калибра 155 миллиметров. Установлено, что ответственность за обстрелы несут трое украинских командиров.

Ранее три села в Курской области остались без света после обстрела ВСУ.
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