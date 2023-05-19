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В Петербурге 23-летний молодой человек отравился таблетками для потенции

Происшествия
В Петербурге 23-летний молодой человек отравился таблетками для потенции

Житель Санкт-Петербурга выпил таблетки для потенции, но отравился ими. По предварительной информации, он употребил слишком много лекарства.

Как сообщает издание «Фонтанка», 23-летнему мужчине стало плохо прямо на улице. Прохожие заметили состояние горожанина и вызвали медиков. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Врачи диагностировали у пациента острое отравление. По предварительным данным, причиной этого стало большое количество выпитого средства для потенции.

Ранее в Пермском крае мужчина украл и изнасиловал козленка. По словам зоозащитников, животному было около двух месяцев. Сообщается, что россиянин утащил жертву в кусты и надругался над ней.
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