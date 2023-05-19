Аналитики составили рейтинг самых обсуждаемых в соцсетях отечественных моделей машин

Эксперты компаний СберМаркетинг и СберАвто назвали самые обсуждаемые российские марки машин в социальных сетях. Об этом сообщает «Газета.Ru».
После ухода с российского рынка зарубежных автобрендов пользователи чаще всего обсуждали Lada Granta. По данным исследования, с октября прошлого года по апрель 2023 года было размещено более 250 тысяч публикаций с упоминанием этой модели.
На втором месте расположилась Lada Vesta с 230 тыс. сообщений в соцсетях. Большинство упоминаний пришлось на март, когда АвтоВАЗ запустил обновленную Lada Vesta Cross.
Тройку лидеров замкнул «Москвич 3» с показателем в 117 тыс. публикаций. В ноябре 2022 года производитель сообщил, что возобновляет работы над новым кроссовером. Далее в рейтинге идут Lada Priora (94 тысячи) и ВАЗ-2107 (89 тысяч).
Основными покупателями отечественных машин остаются офисные сотрудники различных должностей. На втором месте — представители разных сфер, связанных с физическим трудом. На третьей позиции рейтинга расположились фрилансеры.
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