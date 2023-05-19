Председатель Суверенного совета Судана отстранил Дагло от должности первого заместителя

Хартум, 19 мая. Председатель Суверенного совета Судана и командующий войсками Абдель Фаттах аль-Бурхан отстранил от должности командующего Силами быстрого реагирования (СБР) Мухаммеда Хамдана Дагло, также известного как Хамедти, пишут арабские СМИ.
Аль-Бурхан издал указ, освобождающий Дагло от поста первого заместителя ведомства. Данное распоряжение вступает силу с 19 мая 2023 года.
«Аль-Бурхан поручил генеральному секретариату Суверенного совета и соответствующим государственным органам ввести этот конституционный приказ в действие», — говорится в заявлении комитета.
Ранее командующий ВС Судана сообщил о заморозке всех счетов СБР в стране и за рубежом.