Жителю Удмуртии ужесточили наказание за попытку скормить свиньям убитого собутыльника

Прокуратура Удмуртии добилась увеличения срока заключения в колонии 39-летнего мужчины, убившего собутыльника.
Представители обвинения сочли слишком мягким приговор суда первой инстанции в отношении злоумышленника, убившего во время пьяной ссоры собутыльника, а затем попытавшегося скормить его труп свиньям на ферме знакомого, чтобы окончательно замести следы преступления, сообщает ИА «СУСАНИН».
Вместо наказания в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима прокуратура потребовала увеличить срок заключения на два года. Верховный суд Удмуртии удовлетворил это требование. Приговор уже вступил в законную силу.