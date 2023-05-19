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Жителю Удмуртии ужесточили наказание за попытку скормить свиньям убитого собутыльника

Общество
Жителю Удмуртии ужесточили наказание за попытку скормить свиньям убитого собутыльника

Прокуратура Удмуртии добилась увеличения срока заключения в колонии 39-летнего мужчины, убившего собутыльника.

Представители обвинения сочли слишком мягким приговор суда первой инстанции в отношении злоумышленника, убившего во время пьяной ссоры собутыльника, а затем попытавшегося скормить его труп свиньям на ферме знакомого, чтобы окончательно замести следы преступления, сообщает ИА «СУСАНИН».

Вместо наказания в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима прокуратура потребовала увеличить срок заключения на два года. Верховный суд Удмуртии удовлетворил это требование. Приговор уже вступил в законную силу.
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