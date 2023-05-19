Жителю Удмуртии ужесточили наказание за попытку скормить свиньям убитого собутыльника

Представители обвинения сочли слишком мягким приговор суда первой инстанции в отношении злоумышленника, убившего во время пьяной ссоры собутыльника, а затем попытавшегося скормить его труп свиньям на ферме знакомого, чтобы окончательно замести следы преступления, сообщает ИА «СУСАНИН».