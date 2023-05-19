«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Валентина Гусейнова

В новом выпуске программы «Грани свободы» глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада пообщалась с Валентиной Гусейновой, мамой художницы, приговоренной к тюремному заключению в Турции.
Арзу — гражданка России, которую весной 2021 года задержали в отеле Стамбула и обвинили в незаконной перевозке запрещенных веществ. Мать девушки Валентина уверена, что ее дочь подставили. Женщина рассказала ведущей свою версию этой запутанной истории.
«Когда ворвались полицейские к ней в 12 часов ночи, схватили ее и привезли в участок, ей показали разорванную сумку без содержимого. Это было без консула России, без адвоката и нормального переводчика, но при этом они утверждали, что там было три килограмма кокаина», — пояснила Валентина Гусейнова.
По словам матери, на судах не было представлено никаких вещественных доказательств вины ее дочери. Адвокаты и консулы требовали немедленного освобождения задержанной, однако турецкое правосудие решило иначе: Арзу заключили под стражу на 17,5 лет, но затем увеличили срок до 36, а позже вновь сократили — до 30 лет тюремного заключения.
«Они приписали ей не только перевозку наркотиков, но еще и производство», — сказала женщина.
Вот так, бездоказательно осудили ни в чем невиновную гражданку России. В интервью Валентина Гусейнова рассказала о предполагаемых версиях того, как ее дочь стала заложницей этой несправедливой ситуации, а также рассказала про условия ее содержания в турецких застенках до и после начала СВО. Обо всем подробнее — в новом выпуске программы «Грани свободы».