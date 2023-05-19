«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Валентина Гусейнова

Вот так, бездоказательно осудили ни в чем невиновную гражданку России. В интервью Валентина Гусейнова рассказала о предполагаемых версиях того, как ее дочь стала заложницей этой несправедливой ситуации, а также рассказала про условия ее содержания в турецких застенках до и после начала СВО. Обо всем подробнее — в новом выпуске программы «Грани свободы».