Писатели Донбасса назвали полезных авторов, книги которых сегодня следует прочесть

Для многих текущие реалии, возможно, трудно понять или осознать. Кому-то не хватает поддержки или чего-то, что успокоило бы душу и настроило на новый лад. Зачастую люди пытаются отыскать ответы на волнующие вопросы в книгах. Писатели Донбасса в рамках пресс-встречи медиахолдинга «Патриот» назвали полезных авторов, труды которых сегодня следует прочесть, как никогда.
Своими литературными предпочтениями поделились член правления отделения Союза писателей России по ЛНР Людмила Гонтарева, член Союза писателей России, заместитель председателя общественного объединения Российско-белорусское братство Андрей Антонов.
«Я очень люблю произведения автора Владислава Русланова, его поэзию. Очень люблю. Я люблю прозу Игоря Лысого. Я абсолютно искренне сейчас говорю. У нас есть замечательный писатель Александр Сигида, писатель-фантаст Федор Березин. Анна Ревякина, у нее потрясающая поэзия. На самом деле очень много хороших авторов», — рассказала Гонтарева.
В свою очередь писатель Антонов рекомендовал к прочтению произведения поэта Бориса Орлова из Санкт-Петербурга.
Ранее представители культурной интеллигенции Донбасса рассказали, возможно ли в ребенке взрастить писателя с самого детства.