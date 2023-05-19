Писатели Донбасса назвали полезных авторов, книги которых сегодня следует прочесть

Для многих текущие реалии, возможно, трудно понять или осознать. Кому-то не хватает поддержки или чего-то, что успокоило бы душу и настроило на новый лад. Зачастую люди пытаются отыскать ответы на волнующие вопросы в книгах. Писатели Донбасса в рамках пресс-встречи медиахолдинга «Патриот» назвали полезных авторов, труды которых сегодня следует прочесть, как никогда.