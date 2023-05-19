Итальянская делегация осмотрела ливийский аэропорт Митига в Триполи

Триполи, 19 мая. Делегация аудиторов итальянской гражданской авиации посетила аэропорт Митига в Триполи, пишут арабские СМИ.
В рамках визита группы экспертов в штабе управления воздушной гавани состоялась встреча, на которой были представлены документы, программы, оперативные меры безопасности, принятые в аэропорту. Эта процедура направлена на снятие запрета и восстановление полетов между двумя странами.
«Целью инспекционного визита является проверка небесного причала и определение степени его соответствия стандартам, рекомендованным Международной организацией гражданской авиации», — сказано в заявлении ведомства.
Делегации аудиторов осмотрели некоторые объекты, включая новые залы вылета и их оборудование. Кроме того, они ознакомились с процедурой, которой следуют при досмотре в пунктах въезда физических лиц и транспортных средств в таможенной зоне.
«Визит проводится в рамках координации, которая состоялась между правительствами двух стран, чтобы способствовать возобновлению полетов между аэропортами Ливии и Италии и снять запрет, наложенный на ливийские самолеты в европейском воздушном пространстве», — заявило управление.
Ранее египетская грузовая авиакомпания EgyptAir Cargo объявила о возобновлении полетов в Триполи.