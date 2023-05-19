С начала 2023 года в ВС РФ поступили свыше 117 тысяч контрактников и добровольцев

Более 117 тысяч человек приняты в ВС России на контракт и в рамках добровольных формирований. Соответствующую статистику озвучил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что работа над доукомплектованием российской армии продолжается. По данным Минобороны, с 1 января 2023 года в ряды ВС РФ и добровольных формирований вступили 117 тысяч 400 человек.
«Из этой цифры и будем исходить в ходе нашей дальнейшей работы», — добавил Медведев на совещании по вопросам набора на военную службу по контракту.
Заместитель председателя Совета безопасности ранее высказался по поводу геополитической обстановки в мире. Он напомнил, что против России развязана полномасштабная гибридная война.