Малазийский министр Сабу захотел встретиться с экс-чемпионом UFC Нурмагомедовым

Министр сельского хозяйства и продовольственной безопасности Малайзии Мохамад Сабу хотел бы провести встречу с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым. Об этом политик заявил в интервью для РИА Новости.
Собеседник агентства признался, что очень ценит бывшего чемпиона UFC. При этом он указал на интерес соотечественников к культуре РФ.
Однако из-за визового режима малазийцам трудно выезжать за границу. В связи с этим глава ведомства призвал упростить процедуру получения документов.
«Если кто-то хочет приехать в Россию по личным и деловым целям, он должен быть приглашен кем-то - это же слишком хлопотно», — прокомментировал Сабу, в настоящее время находящийся в Москве.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему страна не вводит антироссийские санкции. По его словам, сейчас республика находится в неподходящем для этого положении.