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Президент США Байден решил раньше покинуть ужин лидеров G7 на острове Миядзима

Политика
Президент США Байден решил раньше покинуть ужин лидеров G7 на острове Миядзима

Президент США Джо Байден решил покинуть ужин лидеров G7 («Большой семерки») из-за необходимости обсудить ситуацию вокруг потолка государственного долга Соединенных Штатов со своими помощниками. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она сказала, что президент покинет ужин раньше, хотя и будет присутствовать на его части. Затем он, в соответствии с планом, получит обновленные сведения от его переговорной команды в Вашингтоне.

Согласно данным пресс-пула, Байден прибыл на ужин на острове Миядзима около Хиросимы в 18:55 по местному времени. Уехал он через час.

Ранее в Республиканской партии США раскритиковали Байдена из-за его участия в саммите G7 на фоне провала переговоров по увеличению потолка госдолга.
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