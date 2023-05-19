Президент США Байден решил раньше покинуть ужин лидеров G7 на острове Миядзима

Президент США Джо Байден решил покинуть ужин лидеров G7 («Большой семерки») из-за необходимости обсудить ситуацию вокруг потолка государственного долга Соединенных Штатов со своими помощниками. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она сказала, что президент покинет ужин раньше, хотя и будет присутствовать на его части. Затем он, в соответствии с планом, получит обновленные сведения от его переговорной команды в Вашингтоне.
Согласно данным пресс-пула, Байден прибыл на ужин на острове Миядзима около Хиросимы в 18:55 по местному времени. Уехал он через час.
Ранее в Республиканской партии США раскритиковали Байдена из-за его участия в саммите G7 на фоне провала переговоров по увеличению потолка госдолга.