Прокурор назвал штраф единственным возможным наказанием для Ройзмана за дискредитацию ВС РФ

Об этом сообщил прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Свердловской области Дмитрий Соколов, который представлял сторону обвинения. Он пояснил, что преступление было совершено политиком в период действия предыдущей редакции УК, где наказание за подобные нарушения еще не было ужесточено. Также суд счел смягчающим обстоятельством отсутствие у Ройзмана судимостей.