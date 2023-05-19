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Прокурор назвал штраф единственным возможным наказанием для Ройзмана за дискредитацию ВС РФ

Общество
Прокурор назвал штраф единственным возможным наказанием для Ройзмана за дискредитацию ВС РФ

Назначение штрафа стало единственным возможным решение по делу в отношении бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана✱ (призван иноагентом в РФ) о дискредитации ВС России.

Об этом сообщил прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Свердловской области Дмитрий Соколов, который представлял сторону обвинения. Он пояснил, что преступление было совершено политиком в период действия предыдущей редакции УК, где наказание за подобные нарушения еще не было ужесточено. Также суд счел смягчающим обстоятельством отсутствие у Ройзмана судимостей.

Ранее Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил политику штраф в размере 260 тыс. рублей по делу о дискредитации ВС РФ. Ройзман назвал такое наказание «оправдательным приговором».

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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