Прокурор назвал штраф единственным возможным наказанием для Ройзмана за дискредитацию ВС РФ

Назначение штрафа стало единственным возможным решение по делу в отношении бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана✱ (призван иноагентом в РФ) о дискредитации ВС России.
Об этом сообщил прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Свердловской области Дмитрий Соколов, который представлял сторону обвинения. Он пояснил, что преступление было совершено политиком в период действия предыдущей редакции УК, где наказание за подобные нарушения еще не было ужесточено. Также суд счел смягчающим обстоятельством отсутствие у Ройзмана судимостей.
Ранее Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил политику штраф в размере 260 тыс. рублей по делу о дискредитации ВС РФ. Ройзман назвал такое наказание «оправдательным приговором».
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами