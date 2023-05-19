Погорельцам из забайкальского села Баляга выдадут новое жилье в сентябре 2023 года

Как информирует «РТК Забайкалье», начать строить новые дома собираются до 1 июня. При этом завершить строительство надеются до 1 сентября текущего года. Всего намерены возвести восемь жилых домов, рассчитанных на 18 жильцов. Из расчета семьи от одного до пяти человек, сообщил чиновник.