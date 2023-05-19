Владимир Путин: суверенитет России зависит от ее самодостаточности

Суверенитет России зависит от ее самодостаточности, которая должна проявляться во всех сферах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что наиболее важно быть самодостаточными в политике, экономике, сфере обороны и безопасности. Путин указал, что сейчас РФ занимается реализацией одного из важнейших вопросов — национальной политикой.
«Самодостаточность – это абсолютно необходимое условия для независимости и суверенитета, эта самодостаточность должна быть во всем: в политике и прежде всего, в данном случае, в национальной политике, в экономике, в сфере оборонной безопасности», — сказал лидер российского государства.
Ранее Владимир Путин призвал не экономить средства на развитии Северного морского пути. Он подчеркнул, что данный проект является стратегическим приоритетом для России.