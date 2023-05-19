Польша заявила о поддержке диалога Пекина с Киевом

МИД Польши положительно отнесся к начатому диалогу между Китаем и Украиной. Польская сторона озвучила КНР свою позицию по украинскому конфликту и поддержала мирный план Владимира Зеленского. Варшава также призвала Пекин оказать влияние на Москву.