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Польша заявила о поддержке диалога Пекина с Киевом

Политика
Польша заявила о поддержке диалога Пекина с Киевом

Спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй обсудил с главой МИД Польши Войчехом Гервелом вопросы урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщили в польском внешнеполитическом ведомстве.

МИД Польши положительно отнесся к начатому диалогу между Китаем и Украиной. Польская сторона озвучила КНР свою позицию по украинскому конфликту и поддержала мирный план Владимира Зеленского. Варшава также призвала Пекин оказать влияние на Москву.

«Польша с обеспокоенностью воспринимает декларации Пекина о стремлении к укреплению двусторонних отношений с Россией», — указано в сообщении польского МИД

Министерство предупредило Ли Хуэя о последствиях предоставления России военной помощи. Согласно заявлению МИД, данный шаг Пекина повлечет за собой серьезное усложнение отношений Китая и Европы.

Ранее постпред Китая в Совбезе ООН Чжан Цзюнь призвал создать условия для переговоров по конфликту на Украине. Он добавил, что пришло время осознать необходимость срочного разрешения кризиса.
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