Польша заявила о поддержке диалога Пекина с Киевом

Спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй обсудил с главой МИД Польши Войчехом Гервелом вопросы урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщили в польском внешнеполитическом ведомстве.
МИД Польши положительно отнесся к начатому диалогу между Китаем и Украиной. Польская сторона озвучила КНР свою позицию по украинскому конфликту и поддержала мирный план Владимира Зеленского. Варшава также призвала Пекин оказать влияние на Москву.
«Польша с обеспокоенностью воспринимает декларации Пекина о стремлении к укреплению двусторонних отношений с Россией», — указано в сообщении польского МИД
Министерство предупредило Ли Хуэя о последствиях предоставления России военной помощи. Согласно заявлению МИД, данный шаг Пекина повлечет за собой серьезное усложнение отношений Китая и Европы.
Ранее постпред Китая в Совбезе ООН Чжан Цзюнь призвал создать условия для переговоров по конфликту на Украине. Он добавил, что пришло время осознать необходимость срочного разрешения кризиса.