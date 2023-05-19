Полицейские Красноярского края не считают диверсию причиной крушения товарного поезда

Вагоны опрокинулись и повредили несколько опор контактной сети. В результате чрезвычайного происшествия люди не пострадали, угрозы экологии также нет, сообщает сетевое издание «МК в Красноярске». Причина схода вагонов с пути и сумма причиненного ущерба еще уточняются. Для устранения последствий аварии направлены ремонтные поезда.