Полицейские Красноярского края не считают диверсию причиной крушения товарного поезда

На железнодорожном перегоне Камарчага - Балай в Красноярском крае сошли с рельсов пять вагонов товарного состава. Правоохранители не считают диверсию причиной аварии.
Вагоны опрокинулись и повредили несколько опор контактной сети. В результате чрезвычайного происшествия люди не пострадали, угрозы экологии также нет, сообщает сетевое издание «МК в Красноярске». Причина схода вагонов с пути и сумма причиненного ущерба еще уточняются. Для устранения последствий аварии направлены ремонтные поезда.
Полицейские уверены, что диверсии не было. Предварительно возможными причинами крушения называют действия локомотивной бригады и некачественный ремонт железнодорожных путей. Проводится проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По ее результатам будет принято процессуальное решение.