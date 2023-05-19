СК сообщил, что украинские боевики вырезали скандинавский символ на груди военного из России

Российский военнослужащий, который вернулся из украинского плена, рассказал, что ему вырезали на груди скандинавский символ. Об сообщили в пресс-службе СК.
По словам военнослужащего, символ ему оставили лица, охранявшие пленных. Кроме того, сотрудники СБУ неоднократно применяли физическое насилие к находившимся в плену военным.
«Освобожденный из плена военнослужащий пояснил, что один из охранников хотел набить себе такую наколку, а предварительно решил посмотреть, как она будет выглядеть со стороны. При этом военнослужащему сказали, что если он будет кричать, его будут бить током», — сообщили в СК.
Бывший военнопленный отметил, что сможет опознать охранников по голосу для привлечения их к ответственности. Сам же боец попал в плен после ранения обеих ног, из-за чего не мог самостоятельно передвигаться.
Ранее военнопленный украинец Александр Ляшенко рассказал об отношении ВСУ к пропаганде Киева. По его словам, многие военнослужащие понимают лживость пропаганды властей Украины, так как видят ситуацию своими глазами.