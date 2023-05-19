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СК сообщил, что украинские боевики вырезали скандинавский символ на груди военного из России

Происшествия
СК сообщил, что украинские боевики вырезали скандинавский символ на груди военного из России

Российский военнослужащий, который вернулся из украинского плена, рассказал, что ему вырезали на груди скандинавский символ. Об сообщили в пресс-службе СК.

По словам военнослужащего, символ ему оставили лица, охранявшие пленных. Кроме того, сотрудники СБУ неоднократно применяли физическое насилие к находившимся в плену военным.

«Освобожденный из плена военнослужащий пояснил, что один из охранников хотел набить себе такую наколку, а предварительно решил посмотреть, как она будет выглядеть со стороны. При этом военнослужащему сказали, что если он будет кричать, его будут бить током», — сообщили в СК.

Бывший военнопленный отметил, что сможет опознать охранников по голосу для привлечения их к ответственности. Сам же боец попал в плен после ранения обеих ног, из-за чего не мог самостоятельно передвигаться.

Ранее военнопленный украинец Александр Ляшенко рассказал об отношении ВСУ к пропаганде Киева. По его словам, многие военнослужащие понимают лживость пропаганды властей Украины, так как видят ситуацию своими глазами.
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