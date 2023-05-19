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Пресс-секретарь президента Песков заявил, что меры по поддержке демографии в РФ не дали желаемого результата

Общество
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что меры по поддержке демографии в РФ не дали желаемого результата

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что действующие меры по поддержке демографии в стране на данный момент не дают должного эффекта.

«Действительно, демография – это то, где у нас не получается», — сказал он.

По словам Пескова, в стране тяжелая демографическая ситуация. Для поднятия уровня рождаемости применяется ряд таких мер, как повышение материнского капитала за рождение ребенка, введение новых льгот для многодетных семей и другие.

Пресс-секретарь считает, что низкий уровень рождаемости в России преследует страну уже давно. Он считает, что некоторые демографические проблемы имеют «непреодолимый характер».

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил нововведение по развитию института семьи в России.
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