Пресс-секретарь президента Песков заявил, что меры по поддержке демографии в РФ не дали желаемого результата

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что действующие меры по поддержке демографии в стране на данный момент не дают должного эффекта.
«Действительно, демография – это то, где у нас не получается», — сказал он.
По словам Пескова, в стране тяжелая демографическая ситуация. Для поднятия уровня рождаемости применяется ряд таких мер, как повышение материнского капитала за рождение ребенка, введение новых льгот для многодетных семей и другие.
Пресс-секретарь считает, что низкий уровень рождаемости в России преследует страну уже давно. Он считает, что некоторые демографические проблемы имеют «непреодолимый характер».
Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил нововведение по развитию института семьи в России.