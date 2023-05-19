Комик Андрей Рожков выступил перед заключенными в одной из ИК Свердловской области

Как сообщает издание URA.RU, известный юморист отправился в Екатеринбург. Там он выступил перед заключенными в ИК-10. По данным пресс-службы ГУФСИН, после мероприятия Рожков побывал в мебельном цеху. В 2022 году учреждение произвело продукции на 360 млн рублей.