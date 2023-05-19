Комик Андрей Рожков выступил перед заключенными в одной из ИК Свердловской области

Комик Андрей Рожков и команда КВН «Пара Фраз» отправились на гастроли. В Свердловской области артисты посетили колонию.
Как сообщает издание URA.RU, известный юморист отправился в Екатеринбург. Там он выступил перед заключенными в ИК-10. По данным пресс-службы ГУФСИН, после мероприятия Рожков побывал в мебельном цеху. В 2022 году учреждение произвело продукции на 360 млн рублей.
Сам экс-капитан команды КВН «Уральские пельмени» заявил о стремлении «Пара Фраз» выступать в других подобных местах. Они хотели бы поддержать заключенных.
«Они ответили, что готовы поехать с концертами по колониям. Смех продлевает жизнь и сокращает срок, пока осужденные смотрят наше выступление», — поделился размышлениями коллег он.
Ранее экс-полицейские получили до 11 лет колонии строгого режима за взятки во время съемок отечественного сериала «Чикатило». Одного из них также обязали выплатить штраф в размере двух миллионов рублей.