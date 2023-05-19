В Хабаровске трое детей неделю просидели с собакой в запертой квартире и питались кормом

В Хабаровске местная жительница обнаружила троих детей, которые неделю находились в квартире с собакой и питались ее кормом. О том, что их заперла собственная мать сообщает KP.RU.
Со слов собеседницы издания, она увидела, что дети сидят на подоконнике второго этажа. Пострадавшие рассказали, что их мать ушла неделю назад, а вся еда уже закончилась. Женщина передала им пищу через окно.
Хабаровчанка обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники полиции вместе с матерью явились на место происшествия, где находились трое детей шести, семи и девяти лет.
Свидетельница отметила, что собака тряслась от обезвоживания. Видимо, малыши не догадались напоить животное. Дети плохо себя чувствовали — одна девочка лежала бледная на подоконнике. Хозяйка квартиры предположила, что ребенок мертв.
«Дети все грязные просто. Неделю они находились одни в квартире с собакой», — добавила женщина.
Детей забрали в приют, а домашнее животное отдали на передержку. Сама мать утверждает, что ее не было всего день, она ездила ремонтировать автомобиль. В СК сообщили о начале проверки по факту случившегося.
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