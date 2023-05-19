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В Хабаровске трое детей неделю просидели с собакой в запертой квартире и питались кормом

Происшествия
В Хабаровске трое детей неделю просидели с собакой в запертой квартире и питались кормом

В Хабаровске местная жительница обнаружила троих детей, которые неделю находились в квартире с собакой и питались ее кормом. О том, что их заперла собственная мать сообщает KP.RU.

Со слов собеседницы издания, она увидела, что дети сидят на подоконнике второго этажа. Пострадавшие рассказали, что их мать ушла неделю назад, а вся еда уже закончилась. Женщина передала им пищу через окно.

Хабаровчанка обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники полиции вместе с матерью явились на место происшествия, где находились трое детей шести, семи и девяти лет.

Свидетельница отметила, что собака тряслась от обезвоживания. Видимо, малыши не догадались напоить животное. Дети плохо себя чувствовали — одна девочка лежала бледная на подоконнике. Хозяйка квартиры предположила, что ребенок мертв.

«Дети все грязные просто. Неделю они находились одни в квартире с собакой», — добавила женщина.

Детей забрали в приют, а домашнее животное отдали на передержку. Сама мать утверждает, что ее не было всего день, она ездила ремонтировать автомобиль. В СК сообщили о начале проверки по факту случившегося.

Ранее полиция Ингушетии нашла женщину, которая подбросила свою новорожденную дочь в коробке к чужому дому.
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