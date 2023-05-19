Президент Турции Эрдоган объяснил продление зерновой сделки «особыми отношениями» с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что достигнуть договоренности по зерновой сделке удалось благодаря «особым отношениям» с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал CNN.
Эрдоган назвал подход Запада к таким странам, как Россия, несбалансированным. По его словам, в отношении них нужен взвешенный подход.
В качестве примера турецкий лидер привел зерновую сделку. По его словам, в ней Турция рассматривает не только нужды и интересы стран Запада, но и африканских государств, благодаря чему сделку удалось продлить.
«Это стало возможным благодаря нашим особым отношениям с президентом Путиным», — сообщил Эрдоган.
Ранее в МИД заявили, что Россия никогда не препятствовала выходу судов из портов Украины в зерновой сделке.