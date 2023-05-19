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Президент Турции Эрдоган объяснил продление зерновой сделки «особыми отношениями» с Путиным

Политика
Президент Турции Эрдоган объяснил продление зерновой сделки «особыми отношениями» с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что достигнуть договоренности по зерновой сделке удалось благодаря «особым отношениям» с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал CNN.

Эрдоган назвал подход Запада к таким странам, как Россия, несбалансированным. По его словам, в отношении них нужен взвешенный подход.

В качестве примера турецкий лидер привел зерновую сделку. По его словам, в ней Турция рассматривает не только нужды и интересы стран Запада, но и африканских государств, благодаря чему сделку удалось продлить.

«Это стало возможным благодаря нашим особым отношениям с президентом Путиным», — сообщил Эрдоган.

Ранее в МИД заявили, что Россия никогда не препятствовала выходу судов из портов Украины в зерновой сделке.
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