Банги, 19 мая. Представители Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) заявили, что особенность обучения бойцов национальной армии Центральноафриканской Республики (FACA) заключается в комплексном подходе.
Методика учитывает специфику территорий и ситуаций, в которых предстоит работать военнослужащим страны. Все теоретические знания обязательно закрепляются на практике.
Под присмотром инструкторов СОМБ на полигоне новобранцы отрабатывают сценарии поведения в боевых условиях, например, эвакуацию раненого товарища с поля боя. Таким образом, солдаты FACA после завершения обучения готовы ко всем потенциальным вызовам.
ВС ЦАР достигли больших успехов в борьбе с боевиками и восстановлении безопасности на территории страны. Впечатляющих результатов удалось добиться после начала военно-технического сотрудничества между Банги и Москвой.
Российские инструкторы, которых СМИ часто связывают с ЧВК «Вагнер», уже несколько лет обучают личный состав армии республики. Благодаря консультативной поддержке специалистов из РФ FAСА регулярно проводят эффективные контртеррористические мероприятия.
На сегодняшний день ВС ЦАР представляет собой одно из самых сильных военных формирований региона. Представитель центральноафриканской армии заявил, что благодаря поддержке СОМБ государство сделало большой шаг вперед.