Писатели ЛНР и ДНР рассказали, можно ли взрастить в ребенке талантливого автора

Поэты и писатели республик Донбасса Людмила Гонтарева, Игорь Лысый и Андрей Антонов в эфире пресс-центра медиахолдинга «Патриот» обсудили интеграцию новых регионов в культурную среду РФ и что, по их мнению, необходимо сделать, чтобы русская литература вновь завоевала умы читателей. Так, в рамках встречи творческие деятели ЛНР и ДНР рассказали, можно ли взрастить в ребенке талантливого автора.