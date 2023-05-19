Писатели ЛНР и ДНР рассказали, можно ли взрастить в ребенке талантливого автора

Поэты и писатели республик Донбасса Людмила Гонтарева, Игорь Лысый и Андрей Антонов в эфире пресс-центра медиахолдинга «Патриот» обсудили интеграцию новых регионов в культурную среду РФ и что, по их мнению, необходимо сделать, чтобы русская литература вновь завоевала умы читателей. Так, в рамках встречи творческие деятели ЛНР и ДНР рассказали, можно ли взрастить в ребенке талантливого автора.
Член правления отделения Союза писателей России по ЛНР Гонтарева акцентировала внимание на разделении двух понятий — «воспитать» писателя и «сделать» его. Кроме того, филолог считает немаловажным наличие определенных способностей у юного автора.
«Воспитать писателя в ребенке, пожалуй, можно. Но сделать писателя нельзя. Человек, либо пишет, либо нет. У него, либо есть способности, либо нет. Что тоже передается. Но выработать в себе какие-то качества и чего-то достичь молодому человеку можно. Все это достигается только одним — только чтением, аналитикой и, наверное, если есть хороший наставник», — считает гость пресс-центра.
Согласился с Гонтаревой и ее коллега член правления отделения Союза писателей России по ДНР Игорь Лысый.
«Нужно воспитать читателя, писатель появится, поверьте мне. Если будут читатели, писатели появятся обязательно», — добавил писатель.
В свою очередь член Союза писателей России, заместитель председателя общественного объединения Российско-белорусское братство Антонов отметил, что писатель должен обладать определенными личностными качествами и, конечно, немаловажной будет в этом направлении поддержка юного таланта со стороны.
«От самоорганизации человека многое зависит в будущем, в том числе, будет ли он писать. Но хороший наставник никогда не помешает», — полагает творческий деятель.
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