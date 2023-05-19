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Глава ОКР Поздняков заявил, что сменившие гражданство спортсмены не смогут выступить на Играх

Спорт
Глава ОКР Поздняков заявил, что сменившие гражданство спортсмены не смогут выступить на Играх

Россияне, которые решили поменять страну спортивного гражданства, должны знать о необходимости разрешения Олимпийского комитета России на их выступления, заявил глава ведомства Станислав Поздняков.

Без этого спортсмены не смогут принять участие в соревнованиях в ближайшие несколько лет, напомнил чиновник.

«Без одобрения исполкома Олимпийского комитета России большинство спортсменов, которых удастся таким образом (путем смены спортивного гражданства — Прим. ред.) перетянуть в другую страну, не смогут выступить на Олимпийских играх в течение ближайших нескольких лет», — написал Поздняков в своем Telegram-канале.

Он добавил что ко всем спортсменам должны применяться единые требования, независимо от их гражданства.

Ранее украинская биатлонистка Екатерина Бех решила восстановить свое российское гражданство. Спортсменка будет представлять сборную Московской области.
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