Глава ОКР Поздняков заявил, что сменившие гражданство спортсмены не смогут выступить на Играх

Россияне, которые решили поменять страну спортивного гражданства, должны знать о необходимости разрешения Олимпийского комитета России на их выступления, заявил глава ведомства Станислав Поздняков.
Без этого спортсмены не смогут принять участие в соревнованиях в ближайшие несколько лет, напомнил чиновник.
«Без одобрения исполкома Олимпийского комитета России большинство спортсменов, которых удастся таким образом (путем смены спортивного гражданства — Прим. ред.) перетянуть в другую страну, не смогут выступить на Олимпийских играх в течение ближайших нескольких лет», — написал Поздняков в своем Telegram-канале.
Он добавил что ко всем спортсменам должны применяться единые требования, независимо от их гражданства.
Ранее украинская биатлонистка Екатерина Бех решила восстановить свое российское гражданство. Спортсменка будет представлять сборную Московской области.