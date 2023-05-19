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Косметолог Бриджман-Саттон посоветовала делать пилинг перед бритьем ног

Общество
Косметолог Бриджман-Саттон посоветовала делать пилинг перед бритьем ног

Многие женщины неправильно бреют ноги. В этом уверена косметолог Сьюзи Бриджман-Саттон. Она подчеркнула, что большинство представительниц прекрасного пола упускают важный этап.

Слова специалиста приводит издание The Mirror. Бриджман-Саттон уверена, что перед процедурой мало кто делает пилинг кожи. Эта манипуляция позволяет избавиться от омертвевших клеток кожи. Если этого не сделать, частички кожи будут скапливаться в станке и это навредит инструменту.

Для подготовительного к удалению волос этапу эксперт посоветовала выбирать скрабы с фруктовыми ферментами и кислотами. Наносить средство важно медленными движениями. Такая процедура поможет избежать вросших волос.

Стоит заботиться не только о коже ног, но и головы. Ранее стилист Скотт Миллер перечислил основные правила мытья. Это зависит в первую очередь от типа волос.
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