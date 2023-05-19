Косметолог Бриджман-Саттон посоветовала делать пилинг перед бритьем ног

Слова специалиста приводит издание The Mirror. Бриджман-Саттон уверена, что перед процедурой мало кто делает пилинг кожи. Эта манипуляция позволяет избавиться от омертвевших клеток кожи. Если этого не сделать, частички кожи будут скапливаться в станке и это навредит инструменту.