Косметолог Бриджман-Саттон посоветовала делать пилинг перед бритьем ног

Многие женщины неправильно бреют ноги. В этом уверена косметолог Сьюзи Бриджман-Саттон. Она подчеркнула, что большинство представительниц прекрасного пола упускают важный этап.
Слова специалиста приводит издание The Mirror. Бриджман-Саттон уверена, что перед процедурой мало кто делает пилинг кожи. Эта манипуляция позволяет избавиться от омертвевших клеток кожи. Если этого не сделать, частички кожи будут скапливаться в станке и это навредит инструменту.
Для подготовительного к удалению волос этапу эксперт посоветовала выбирать скрабы с фруктовыми ферментами и кислотами. Наносить средство важно медленными движениями. Такая процедура поможет избежать вросших волос.
Стоит заботиться не только о коже ног, но и головы. Ранее стилист Скотт Миллер перечислил основные правила мытья. Это зависит в первую очередь от типа волос.