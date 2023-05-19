Внедрение стандарта 5G в России могут отложить до 2030 года

В Минцифры РФ сообщили о том, что коммерческую эксплуатацию связи 5G и 6G-Ready начнут не раньше 2030 года. Также заявлено о том, что 5G-сети развернутся на отечественном оборудовании в каждом городе с населением больше 100 тысяч человек.