Внедрение стандарта 5G в России могут отложить до 2030 года

В Минцифры РФ сообщили о том, что коммерческую эксплуатацию связи 5G и 6G-Ready начнут не раньше 2030 года. Также заявлено о том, что 5G-сети развернутся на отечественном оборудовании в каждом городе с населением больше 100 тысяч человек.
Напомним, что в конце прошлого года план развития 5G предполагал, что в 2023 году примерно 100 тысяч человек смогли бы воспользоваться сетью. К 2030 году абонентами связи, согласно планам Минцифры РФ, должны были стать 50 миллионов человек.
Стратегия развития отрасли связи в России на 2024-2035 года заключалась в том, чтобы заменить оборудования сетей LTE на отечественные к концу 2023. В 2027-м планировался полный отказ от использования связи 3G и завершение его эксплуатации.
Ранее сообщалось, что китайские производители смартфонов начали предустанавливать российский маркетплейс приложений RuStore на свои устройства. Эксперты считают, что это может стать шагом к укреплению цифрового суверенитета России.