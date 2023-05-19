Экономист Александр Дудчак: запретив поставки коньяка, Армения нанесет тяжкий удар по своим производителям

Напомним, по данным исследования «Анализ рынка коньяка в Армении», в 2018–2022 годах его экспорт в Россию вырос на 85,2% — с 29,3 до 54,2 миллионов литров. Основной объем экспорта коньяка из Армении приходился на страны Таможенного союза — 95% поставок в среднем за пятилетие. При этом на долю России приходилось 79% совокупного экспорта Армении.