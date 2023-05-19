Экономист Александр Дудчак: запретив поставки коньяка, Армения нанесет тяжкий удар по своим производителям

Ереванский завод, выпускающий коньяк «Арарат», вскоре перестанет поставлять алкоголь в Россию, сообщили в Минэкономики Армении. Как считает политолог и экономист Александр Дудчак, тем самым Ереван продолжил политику на отдаление от России.
Ереванский коньячный завод, которым владеет французский концерн Pernod Ricard, прекратит экспорт своей продукции в Россию, заявил министр экономики Армении Ваган Керобян.
«ЕКЗ прекратит экспорт в Россию. Это может повлиять на закупки урожая винограда, и мы должны следить за обстановкой и реагировать по мере необходимости», — сказал Керобян в парламенте Армении.
Он напомнил, что в республике все больше начинают сажать винные сорта, и виноградарство, ориентированное на коньяк, уже не доминирует в Армении так тотально, как 10–15 лет назад.
«Это позволяет нам диверсифицировать производство», — сообщил министр.
Ереванский коньячный завод — ведущее предприятие Армении по производству алкогольных напитков, лидер по объему экспорта армянских коньяков. В 1998-м ЕКЗ за 30 миллионов долларов выкупил французский концерн Pernod Ricard, которому принадлежат десятки брендов, в том числе коньяк «Арарат», виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s, текила Olmeca, ром Havana Club и водка Absolut. Французская компания считается вторым по величине мировым производителем алкоголя после британской Diageo. В марте 2022 года концерн приостановил экспорт своего алкоголя в Россию.
Как считает российский экономист и политолог, ведущий аналитик Института стран СНГ Александр Дудчак, этим решением Ереван нанесет тяжкий экономический удар по своим производителям.
«На мой взгляд, это решение — во многом 0политический жест со стороны Армении. Да, у завода «Арарат» действительно есть французские собственники, но в их владении находятся десятки других алкогольных производств. Понятно, что отказ от поставок в РФ нанесет тяжелый экономический удар по самим же армянским производителям, а также местным аграриям, которые выращивают и поставляют для них виноград», — заметил Дудчак.
Запрет на поставки коньяка в РФ выглядит еще более странным на фоне того, что значительная доля армянского сырья разливается на предприятиях в Подмосковье.
«Этот шаг вызывает логичный вопрос — куда смотрят армянские власти? Скорее всего, они по привычке, заведенной в последние годы, смотрят на Запад. Тем самым Ереван подтверждает, что является все более сомнительным союзником для России. Армения формально входит и в ОДКБ, и в МПА СНГ, и в ЕврАзЭС. Кроме того, армяне пользуются всеми необходимыми правами на территории РФ, кроме, разве что, избирательного. Недаром говорят, что «армян в Москве уже больше, чем в Ереване». Такие выходки со стороны «союзника России» удивляют и огорчают», — сообщил эксперт.
Также аналитик напомнил — некоторые в Армении сильно обижаются на Россию за то, что та не стала выступать на ее стороне в войне с Азербайджаном за право контроля над Нагорным Карабахом.
«Честно говоря, такие претензии к России выглядят как полный бред. Потому что к конфликту с Азербайджаном и фактической потере Карабаха привела, прежде всего, та политика, которую проводили сами армянские власти во главе с «куклой Сороса» Николом Пашиняном. Они могли бы сидеть себе тихо и ровно, и никаких конфликтов бы не возникло. Но к войне привели, в первую очередь, провокации со стороны Пашиняна. Думаю, армянам следовало бы более тщательно расследовать, на кого он работает, и чьи интересы отстаивает — скорее всего, не жителей Карабаха и самого армянского народа. Поэтому такие шаги, как отказ от поставок тех или иных продуктов в Россию — это «звено» той же самой цепи», — заключил Александр Дудчак.
Напомним, по данным исследования «Анализ рынка коньяка в Армении», в 2018–2022 годах его экспорт в Россию вырос на 85,2% — с 29,3 до 54,2 миллионов литров. Основной объем экспорта коньяка из Армении приходился на страны Таможенного союза — 95% поставок в среднем за пятилетие. При этом на долю России приходилось 79% совокупного экспорта Армении.