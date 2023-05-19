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Минторг США ввел экспортные ограничения против 70 связанных с Россией компаний

Экономика
Минторг США ввел экспортные ограничения против 70 связанных с Россией компаний

Министерство торговли США ввело новые экспортные ограничения в отношении сразу 70 организаций, связанных с Россией.

Американская сторона применила рестрикции против предприятий из разных стран. Механизм экспортных ограничений также задействован США в отношении организаций из Армении и Киргизии.

Вводя новые рестрикции, Белый дом настраивает весь неамериканоцентричный мир против себя же. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН ранее высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Власти Британии, в свою очередь, расшили санкционный список. В перечень попали 86 физических лиц и компаний из России. Среди них оказался и концерн «Калашников».
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