Эрдоган обратился к проживающим за рубежом туркам с призывом участвовать в выборах

В преддверии нового этапа голосования кандидаты стараются привлечь внимание избирателей.
Действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с обращением к проживающим за рубежом соотечественникам и призвал их проявить свою гражданскую позицию на втором туре президентских выборов.
Лидер опубликовал новое сообщение в социальных сетях. Он поблагодарил турок за активность на плебисците и призвал их вновь прийти на участки.
«Уважаемые сограждане! Мы с успехом завершили первый тур выборов, где была зафиксирована рекордная явка. Вопреки всем вызовам и попыткам давления, граждане Турции за рубежом выполнили свой гражданский долг, поддержав турецкую демократию. Ваша позиция — предмет гордости для всего нашего народа!» — написал Эрдоган.
При этом президент указал на то, что избирательный процесс за пределами Турции стартует уже завтра — 20 мая. Все проживающие в других странах граждане республики могут заполнить и сдать бюллетени в участках на территории посольств или на контрольно-пропускных пунктах.
«Прошу вас вновь воспользоваться своим демократическим правом. Всецело верю в то, что мы с успехом выдержим и этот экзамен», — заключил Эрдоган.
На первом этапе выборов действующий глава государства набрал 49,5% голосов, то есть до победы ему не хватило всего лишь полпроцента. Тем временем его главный конкурент Кемаль Кылычдарогу, выдвинутый оппозиционной коалицией, также показал достойный результат: за него выступили 44,9% избирателей. На третьем месте оказался Синан Оган с 5,3%.
По плану второй этап выборов пройдет 28 мая, и там встретятся только два кандидата. Оба они теперь прилагают большие усилия для мобилизации электората.
Впрочем, есть мнение, что расстановка сил в обновленном парламенте сыграет на руку Эрдогану, сторонники которого имеют большинство в законодательном органе.