Золотые ожидания: биржевой аналитик рассказал, от чего будут зависеть колебания цен на драгметалл

По мнению представителя ФБА «Экономика сегодня» Александра Багманова, золото имеет высокие шансы вновь стать основным защитным активом, что укрепит его позиции. Специалист по рынкам рассказал ФАН, почему курс снизился, и каковы перспективы роста цен на золото в обозримом будущем.
Золото по итогам вчерашнего дня закрылось снижением на 1,2%, опустилось с отметки 1982 до отметки 1 957 долларов за тройскую унцию. Сегодня несколько восстанавливается, торгуется уже в районе 1966. В целом неделя закрывается снижением на чуть больше 2%.
«Основным негативом можно считать комментарии представителей ФРС. В частности, вчера президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан завела разговор о том, что текущая пауза в повышении ставки неоправданна, поскольку данные показывает, что ценовое давление остается высоким. При этом экономика пока что в целом чувствует себя неплохо, по крайней мере, рынок труда — хорошо. И можно повышать ставку, чтобы продолжать охлаждать цены. И также за повышение ставки высказался глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард. До этого высказывались представители ФРС из Нью-Йорка, Чикаго и Филадельфии. Все в целом говорят, что, возможно, все-таки ставку надо повышать дальше», —перечислил факторы влияния эксперт.
Кроме того, отметил он, вчера выходили неплохие данные по экономике США. Количество новых заявок на получение пособия по безработице на предыдущей неделе составили 242 тысячи, хотя ждали 254. Факт оказался лучше ожиданий. Индекс производственной активности от Федерального резервного банка Филадельфии показал снижение на 10,4 пункта, но это лучше прогноза — ожидалось снижение до 19,8 пункта.
«Не очень хорошие данные вышли по продажам на вторичном рынке жилья: в апреле они составили 4,28 млн единиц, хотя ждали 4,3 млн. Также на этой неделе подросла доходность десятилетних американских гособлигаций, она поднялась до отметки 3,65%, хотя была ниже 3,5%. Но индекс доллара DXY поднимался к уровню 103,5 пункта, что, в общем-то тоже достаточно серьезно», — продолжил рассказ эксперт.
Также, считает Багманов, ситуация с потолком госдолга поддерживает позитивные ожидания, что в воскресенье все-таки лимит будет повышен. И это тоже негативно сказывается на золоте, поскольку спрос на защитные активы снизился в ожидании разрешения этого вопроса.
«В целом пока можно сказать, что золото пытается преодолеть нижнюю границу канала в 1970, и если все-таки это удастся, то актуальным станет диапазон 1860-1970. Но вполне возможно, пока что золото еще попробует на отметке 1970 поторговаться. Учитывая, что все-таки назревает проблема в американской экономике, мы ждем, что золото сможет несколько восстановить свои позиции и вернуться на уровень выше отметки в 2 000 долларов в ближайший месяц», — подытожил биржевой аналитик.
Ранее экономист-аналитик Александр Багманов поделился своими знаниями о том, что влияет на цену золота в мае.