Золотые ожидания: биржевой аналитик рассказал, от чего будут зависеть колебания цен на драгметалл

Кроме того, отметил он, вчера выходили неплохие данные по экономике США. Количество новых заявок на получение пособия по безработице на предыдущей неделе составили 242 тысячи, хотя ждали 254. Факт оказался лучше ожиданий. Индекс производственной активности от Федерального резервного банка Филадельфии показал снижение на 10,4 пункта, но это лучше прогноза — ожидалось снижение до 19,8 пункта.