В Москве скейтер надругался над ученицей православной школы в подъезде

В Москве 14-летняя ученица православной школы стала жертвой изнасилования. Telegram-канал Shot сообщает, что новый знакомый предложил девочке покататься на скейтборде, когда она ехала на учебу из Новогиреево.
По данным канала, семиклассница познакомилась с двумя парнями, которым на вид было около 20 лет, в общественном транспорте по пути в учебное заведение. Они предложили составить компанию школьнице.
Юноши поделились планами на вечер и предложили девочке составить им компанию на прогулке в районе Выхино-Жулебино на скейтбордах. Несовершеннолетняя согласилась, в какой-то момент один из молодый людей решил оставить друга наедине с ребенком.
После длительной прогулки по столице, пострадавшая получила от спутника несколько комплиментов и недвусмысленных намеков на интимную близость. Когда она отказалась, преступник изнасиловал ее в подъезде одного из домов в Выхино и отпустил.
Добравшись до дома, потерпевшая рассказала обо всем родителям. Они и обратились в правоохранительные органы. Сейчас полиция разыскивает злоумышленника.
Ранее петербургский суд арестовал подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки в Центре содержания несовершеннолетних.