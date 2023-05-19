«Некомпетентность полнейшая»: дипломат Корчмарь отреагировал на заявление главы ЕК о мирных переговорах

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия и Украина не должны иметь равные позиции на мирных переговорах. Такое мнение она выразила на саммите G7 в Японии, текст выступления опубликовала пресс-служба.
«Украина больше всего хочет мира, но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты», — сказала она.
Член Экспертного совета «Офицеров России», Чрезвычайный и Полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь объяснил корреспонденту ФАН, почему заявление председателя ЕК не следует воспринимать всерьез.
«Это некомпетентность полнейшая. У нее нет представления о переговорах. Во-первых, нужно понимать, что никогда не бывает равноправных переговоров. Любые переговоры – это взаимные уступки, компромисс. Второе – все зависит от того, кто участвует в переговорах: маленькая или большая страна, был ли конфликт, и кто в этом конфликте добился больших и так далее», – считает Корчмарь.
В настоящее время, по мнению собеседника ФАН, идет «гибридная война» между Россией и странами НАТО. Здесь Украина выступает как «инструмент» решения политических, экономических, торговых и других вопросов.
«Поэтому речь может идти о том, как вести переговоры с Украиной, если за спиной стоит НАТО и участвует в поставке вооружения Киеву. Как определить будут переговоры или нет? Есть такая вещь, как предварительное выдвижение условий переговоров. Позицию Киева мы знаем, она нулевая фактически: Россия должна отойти обратно, отдать Крым и так далее. Позиция России: мы объявили цели специальные военные операции, и ждем от Украины и, в частности, от стран НАТО условия начала таких переговоров. Если условия будут благоприятны и возможны для какого-то компромисса, тогда есть необходимость эти переговоры начинать», – добавил эксперт.
Эксперт также рассказал, что на основании вышеперечисленного формируется делегация из работников министерств иностранных дел, правительства, которые рассматривают эти условия.
«После этого выдвигаются встречные условия: мы готовы на то и то, но в случае вот того и того. Тогда можно говорить о начале каких-то переговоров. Если будет такой обмен условиями, тогда можно формировать делегацию. Теперь очень важно, а кто же будет посредником в этих возможных переговорах? Это очень важный вопрос. На стороне Украины, естественно, страны НАТО, которые будут настаивать, чтоб было, как и раньше. Десять посредников будут выступать на стороне Киева. А на нашей стороне кто будет выступать? То есть Россия одна, а с другой стороны будет много посредников. История переговоров показывает: чем больше будет посредником, тем тяжелее вести какие-то переговоры, чего-то добиться», – заметил Василий Корчмарь.
По мнению эксперта, Урсула фон дер Ляйен сделала «пустое заявление ради заявления» и не понимает сути переговорного процесса.
«Старое оружие, как говорится, сбрасывается, потому что его уничтожение обходится очень дорого. Его сбрасывают как балласт. Как американцы сбрасывали свои старые бомбы, уничтожали старое оружие. Военные специалисты знают то, что каждые пять лет вооружение армии любой страны требует обновления. Поэтому здесь много интересного, ситуация меняется с каждым днем. Возможно ведутся какие-либо переговоры за кулисами между частными капиталистами, но это уже их дело», – подытожил Василий Корчмарь.
Ранее политолог Сергей Простаков заявил, что о равноправных переговорах с марионетками из Киева не может идти и речи.