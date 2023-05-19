Международный финно-угорский студенческий форум состоялся в Марий Эл

Как пишет ИА «МедиаПоток», вот уже 10 лет МарГУ объединяет студентов из разных регионов РФ и других стран, желающих сохранять и развивать национальную культуру. Юбилейный съезд помог объединиться делегациям вузов Ассоциации финно-угорских университетов, вузов ПФО, организациям общего и среднего профобразования, центрам народных культур.